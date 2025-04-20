Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли

Vladimir Lioubimcev

БРЕШУТ, как всегда. Евреи не были у египтян в рабстве. Они служили Египту, охраняли границы Египта по востоку и юго-востоку. А потом УКРАЛИ ЕГИПЕТСКОЕ ЗОЛОТО (много) и смылись. И 30 лет прятались в пустыне. Из-за этого к них были близкие сексуальные отношения между родственниками(отец с дочерью, брат с сестрой и т.д.), после чего сейчас у евреев более 20% народонаселения психически и физиологически больные люди. Отсюда их "богоизбранность"?!! Чем хуже и преступней, тем лучше?