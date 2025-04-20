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Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли

Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли

Многие из вас смотрели шикарный американский фильм «Цари и боги», в котором рассказывается о том, как угнетенные евреи, более двухсот лет находившиеся в рабстве в Египте, под предводительством Моисея бегут от своих господ.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
БРЕШУТ, как всегда. Евреи не были у египтян в рабстве. Они служили Египту, охраняли границы Египта по востоку и юго-востоку. А потом УКРАЛИ ЕГИПЕТСКОЕ ЗОЛОТО (много) и смылись. И 30 лет  прятались в пустыне.  Из-за этого к них были близкие сексуальные отношения между родственниками(отец с дочерью, брат с сестрой и т.д.), после  чего  сейчас у евреев более 20% народонаселения психически и физиологически больные люди.  Отсюда их &quot;богоизбранность&quot;?!! Чем хуже и преступней, тем лучше?
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