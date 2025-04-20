Многие из вас смотрели шикарный американский фильм «Цари и боги», в котором рассказывается о том, как угнетенные евреи, более двухсот лет находившиеся в рабстве в Египте, под предводительством Моисея бегут от своих господ.
Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли
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Vladimir Lioubimcev
БРЕШУТ, как всегда. Евреи не были у египтян в рабстве. Они служили Египту, охраняли границы Египта по востоку и юго-востоку. А потом УКРАЛИ ЕГИПЕТСКОЕ ЗОЛОТО (много) и смылись. И 30 лет прятались в пустыне. Из-за этого к них были близкие сексуальные отношения между родственниками(отец с дочерью, брат с сестрой и т.д.), после чего сейчас у евреев более 20% народонаселения психически и физиологически больные люди. Отсюда их "богоизбранность"?!! Чем хуже и преступней, тем лучше?
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13 час.
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