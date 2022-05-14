Лайфхаки. Как хранить косметику

Обратите внимание: Лайфхаки для школы. Если вы не знаете, как разместить косметику, то ловите лайфхаки Если информация интересна, ставьте и подписывайтесь, конечно❤ Если есть свободное место на стене, на ней можно сделать полочки из плинтуса или даже сделать картину из молдингов, а внутри все те же полочки из плинтуса Но, конечно, косметика должна быть однотипной, чтобы смотрелось красиво Кисти можно поставить в баночки с кофе- красиво, ароматно и ничего не падает Пустые баночки для сыпучих продуктов тоже можно использовать не по назначению Если храните косметику в столе-можно использовать лоток для столовых приборов Если у вас много косметики, а практически у всех старше 12 ‍♂️сейчас так, то можно купить похожий комод в любом мебельном магазине и там уже все разложить как нужно На мой взгляд- идеально- все спрятано и найти легко Как вам идеи? #дизайн интерьеров #дизайнер интерьера #идеи для дома #хранение #лайфхаки #лайфхаки для дома Больше интересных статей здесь: Лайфхак.