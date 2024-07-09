«Методично отравляет Агате жизнь»: Брутян согласилась отнять у Муцениеце детей

Эксперт проанализировал поведение супруги Павла Прилучного. Павел Прилучный и Зепюр Брутян соцсетиНа днях суд приступил к рассмотрению иска Павла Прилучного, который в отместку за требования по алиментам решил отобрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце.