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«Методично отравляет Агате жизнь»: Брутян согласилась отнять у Муцениеце детей

«Методично отравляет Агате жизнь»: Брутян согласилась отнять у Муцениеце детей

Эксперт проанализировал поведение супруги Павла Прилучного. Павел Прилучный и Зепюр Брутян соцсетиНа днях суд приступил к рассмотрению иска Павла Прилучного, который в отместку за требования по алиментам решил отобрать детей у бывшей жены Агаты Муцениеце.

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