От Альп до Алтая: Существовавшее миллионы лет назад озеро попало в Книгу рекордов Гиннесса 

Паратетис включили в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое озеро в истории Земли. Размеры гигантского озера были уточнены в исследовании 2021 года, опубликованном в журнале Scientific Reports, но только недавно страница с рекордом появилась на сайте Книги, передает matveychev-oleg Ученые из Утрехтского университета совместно с коллегами из Бразилии, России и Германии подсчитали, что Пара .