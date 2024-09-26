Бойцы «Ахмата» сожгли пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» сожгли пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.
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