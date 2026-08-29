Выборы в восточных землях Германии создают вызовы для канцлера Мерца

В сентябре 2026 года в трех восточных землях Германии — Саксонии-Анхальт, Мекленбурге — Передней Померании и Берлине — состоятся выборы в местные парламенты (ландтаги).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Маск и Трамп объе...
- Три дочери Анджел...
- Ч Путин раскрыл сек...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым