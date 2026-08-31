Новосибирская область готова к началу нового учебного года

В 2026–2027 учебном году в регионе будут работать 1657 образовательных организаций. В них суммарно будут учиться 523 697 человек.
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