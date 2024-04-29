11 лесных пожаров потушили в Иркутской области за сутки 28 апреля

За сутки 28 апреля в Приангарье зарегистрировано 12 вновь обнаруженных пожаров. 11 из них ликвидировано: три – в Братском районе, по два – в Иркутском, Тайшетском районах, по одному – в Аларском, Черемховском, Усть-Удинском, Качугском районах.