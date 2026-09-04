Завтра похолодание до +15 градусов

Завтра температура неожиданно опустится до +15 градусов ночью — готовь тёплые вещи! Ветер станет слабее, а давление чуть понизится.
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