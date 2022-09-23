«Русский пароход, сдавайсь. Не будешь — будем стрелять пушка», - кричали немцы капитану парохода «Иосиф Сталин». Что им ответил капитан

«Русский пароход, сдавайсь. Не будешь — будем стрелять пушка», - кричали немцы капитану парохода «Иосиф Сталин».
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