Прорыв в Каменском: Запорожский фронт пришел в движение, Генштаб ВСУ требует докладов с мест

Радомир Маркуш 8 октября 2024 г., 21:22 Побратимы в панике заливают окопы в бетон, забывая, что русские ФАБы уничтожат любой опорник Сразу несколько российских источников сообщили, что в районе Каменского Запорожской области после продолжительного затишья, наступившего в связи с провалом украинского «наступа» летом 2023 года, резко возросла интенсивность боевых действий.