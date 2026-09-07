Шоу-бизнес: «Она никогда не мылась»: Почему жила в нищете среди крыс после славы в кино Тамара Носова

Тамару Носову знала буквально вся страна. Стоило ей появиться на экране — будь то задорная Тося из «Карнавальной ночи», величественная донна Роза из фильмографии Калягина или эксцентричная Комариха из «Свадьбы в Малиновке» — как зрители расплывались в улыбке.