Кадыров предупредил о кровной мести сенатора и двух депутатов после стрельбы у Wildberries

Кадыров предупредил депутатов о кровной мести после стрельбы у офиса Wildberries Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предупредил о кровной мести сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и двух депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова после стрельбы у офиса Wildberries в Москве.