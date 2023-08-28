Ни за что бы не догадалась, что вместо обоев можно поклеить ткань. Практично, как ни посмотри

Lora Некрасова

Ткань вместо обоев - это не новость. Так делали в те времена, когда обоев ещё не придумали. В богатых домах стены оббивали тканями. Не знаю, как тогда боролись с пылью. Скорее всего её обметали. А сейчас есть прекрасные пылесосы. Так что нечего бояться. И это очень красиво.