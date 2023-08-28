Сам себе мастер

160 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анна такшиетова
    Мне 83 года и я не бросаю заниматься рукоделием разного видаМоя свекровь в св...
  • Lana_Borei Иванова
    Обожаю эту темуМоя свекровь в св...
  • наталья парфенова
    А если прилипнет посередине листа кусок скотча и без краев, за которые можно взяться? Вот расскажите как снять...Показываю как быс...

Ни за что бы не догадалась, что вместо обоев можно поклеить ткань. Практично, как ни посмотри

Ни за что бы не догадалась, что вместо обоев можно поклеить ткань. Практично, как ни посмотри

Ткань на стене вместо обоев — кажется, решение необычное, однако, весьма удачное! Ткань прослужит долгое время, а, кроме того, она отлично скрывает все неровности на стене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lora Некрасова
Ткань вместо обоев - это не новость. Так делали в те времена, когда обоев ещё не придумали. В богатых домах стены оббивали тканями. Не знаю, как тогда боролись с пылью. Скорее всего её обметали. А сейчас есть прекрасные пылесосы. Так что нечего бояться. И это очень красиво.
Ответить
6 час.
лл
лина любимцева
Мне понравилось.
Ответить
5 час.
Лидия
Более 20 лет тому назад, у себя в прихожей поклеяла гобелен. Очень красиво и уютно.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх