Какие территории в Крыму стали победителями Всероссийского конкурса благоустройства?

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Крыму планируется провести благоустройство 77 территорий, из которых шесть — за счет федеральной субсидии, остальные — по соглашению с Правительством Москвы.
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