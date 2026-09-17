О тушинских авиаторах расскажут на Парусном проезде

В библиотеке № 230 пройдет лекция «Расправим крылья для полета». Это часть краеведческого проекта «Крылья Родины», которая будет посвящена авиационному прошлому Тушина нашего района.
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