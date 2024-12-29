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Россиянина арестовали за передачу Киеву фото объекта ТЭК

Россиянина арестовали за передачу Киеву фото объекта ТЭК

Возбуждено уголовное дело по статье о госизменеРоссиянина задержали и впоследствии арестовали по подозрению в передаче украинской военной разведке фотографий объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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