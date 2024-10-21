В России из-за засухи и супертайфуна подорожают рыба и морепродукты

Рыбопереработчики в России уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на морепродукты. Подорожание обусловлено ростом стоимости сырья, издержек, а также негативным влиянием на поставки погодных условий, таких как засуха и супертайфун в странах-экспортерах.
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