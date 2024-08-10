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Бывший сотрудник Пентагона Брайен: ВСУ разрабатывали с НАТО тактику под Курском

Бывший сотрудник Пентагона Брайен: ВСУ разрабатывали с НАТО тактику под Курском

Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для портала Weapons and Strategy заявил, что стратегия и тактика нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область были разработаны совместно с НАТО.

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