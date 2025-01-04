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Карацев выиграл «Челленджер» в Таиланде

Карацев выиграл «Челленджер» в Таиланде

Аслан Карацев стал чемпионом «Челленджера» в Нонтхабури. В финале он со счетом 7:6(5), 7:5 обыграл №162 Грегуара Баррере, а по ходу турнира прошел №245 Гонсалу Оливейру, №218 Бенджамина Хассана, №283 Энрико Далла Валле и №399 Киммера Коппеянса.

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