Михаил Левантовский, «Времена смеха». Рассказ из летнего номера «Сноба»

Поэт и писатель Михаил Левантовский отправился на поиски смеха и нашел его в солнечных пятнах, эклерах, щенках самоеда, ведре окрошки и чечевице — читайте его рассказ, написанный специально для этого номера1Я достиг прогресса в одном важном, но глупеньком деле: мне так нравится твой смех, что я ищу его во всем, что вижу и слышу.
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