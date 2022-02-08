Popcaketv

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Нет сердца! Внучка Светличной рассказала, как быстрее упечь бабушку в пансионат: «Ничего не имею против дома престарелых»

Нет сердца! Внучка Светличной рассказала, как быстрее упечь бабушку в пансионат: «Ничего не имею против дома престарелых»

Заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной уже 81 год. Она часто сталкивается с проблемами здоровья различного характера в силу возраста и вынуждена проводить по несколько недель в клиниках и стационарах.

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