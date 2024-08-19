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Алаудинов обвинил ВСУ в использовании детей в качестве щита

Алаудинов обвинил ВСУ в использовании детей в качестве щита

Командир спецназа «Ахмат» замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали детей и преподавателей детского дома в Курской области как щит.

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