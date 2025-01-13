ТАСС: вице-канцлеру МИД Эстонии запретили въезд в РФ из-за скандала с Захаровой

Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии Минне-Лийне Линд запретили въезд в Россию. Данное решение является ответом на аннулирование визы официального представителя МИД РФ Марии Захаровой перед совещанием глав МИД ОБСЕ, сообщил ТАСС высокопоставленный источник в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии