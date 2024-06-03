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Элита США поставила Путину два условия для заключения сделки, считает Кедми

Элита США поставила Путину два условия для заключения сделки, считает Кедми

Сегодня 228 прочитали Высшая политическая элита США готова заключить долгосрочную сделку с руководством России при исполнении двух ключевых условий.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Учитывая, что англосаксы много врут и часто просто плюют на договоренности...Это плохое предложение для России..
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8 час.
Владимир Абрамчук
Опять здесь этот рупор Израиля.
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5 час.
Eduard
Америка всё себе врагов назначает,что бы с наивного населения денег брать!
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2 час.

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