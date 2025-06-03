Ситуация на севере Украины продолжает развиваться не в пользу украинских вооружённых формирований. В Сумской области российские подразделения сохраняют оперативную инициативу и активно наращивают темпы продвижения в сторону приграничных населённых пунктов.
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