Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Колташов: из-за блокады хуситов Саудовская Аравия лишится вливаний от экспорта

Колташов: из-за блокады хуситов Саудовская Аравия лишится вливаний от экспорта

Руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов в беседе с ИС «Вести» рассказал о последствиях введения йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы) морской блокады в отношении Саудовской Аравии.

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