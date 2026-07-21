Колташов: из-за блокады хуситов Саудовская Аравия лишится вливаний от экспорта

Руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов в беседе с ИС «Вести» рассказал о последствиях введения йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы) морской блокады в отношении Саудовской Аравии.
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