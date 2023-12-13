Постпред РФ Ульянов: США не смогут сохранить однополярный мир

Соединенные Штаты потеряли все шансы сохранить устаревший однополярный мир с ними во главе. Такое заявление сделал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
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