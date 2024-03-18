Майор Жирохов под обстрелом ВСУ наладил связь и помог ВС РФ разгромить противника

В ходе развертывания радиостанции майор Андрей Жирохов подвергся обстрелу реактивными снарядами систем залпового огня (РСЗО) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник стремился всеми силами лишить управления российские подразделения.
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