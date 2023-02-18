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Шольц упрекнул союзников ФРГ за позицию по поставкам танков ВСУ: “Сильно призывали”

Шольц упрекнул союзников ФРГ за позицию по поставкам танков ВСУ: “Сильно призывали”

Немецкий канцлер, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что действия партнёров ему непонятныНемецкий канцлер Олаф Шольц разочарован позицией союзников Германии по поставкам танков на Украину, об этом пишет издание Financial Times (FT).

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