Мошенники в Орловской области атакуют аккаунты «Госуслуги»

Правоохранители и специалисты по кибербезопасности предупреждают жителей Орловской области: мошенники активно используют телефонные схемы, чтобы получить доступ к личным кабинетам на портале «Госуслуги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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