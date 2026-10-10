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Орловские новости

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Мошенники в Орловской области атакуют аккаунты «Госуслуги»

Мошенники в Орловской области атакуют аккаунты «Госуслуги»

Правоохранители и специалисты по кибербезопасности предупреждают жителей Орловской области: мошенники активно используют телефонные схемы, чтобы получить доступ к личным кабинетам на портале «Госуслуги».

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