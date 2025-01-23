🇺🇦 Ничего необычного, просто очередной бронемобиль боевиков ВСУ отказался от выполнения боевых задач💥 #ВСУ #ЗСУ #Бронемобиль #Украина #СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦 Ничего необычного, просто очередной бронемобиль боевиков ВСУ отказался от выполнения боевых задач💥 #ВСУ #ЗСУ #Бронемобиль #Украина #СВО.
Свежие комментарии