Россияне резко увеличили покупку машин

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Последняя неделя июля принесла российскому авторынку заметное оживление. В период с 27 июля по 2 августа покупатели приобрели почти 28,8 тысячи новых легковых автомобилей, что на 13,6 процента превышает показатель предыдущей недели.