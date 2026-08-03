Россияне резко увеличили покупку машин

Последняя неделя июля принесла российскому авторынку заметное оживление. В период с 27 июля по 2 августа покупатели приобрели почти 28,8 тысячи новых легковых автомобилей, что на 13,6 процента превышает показатель предыдущей недели.
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