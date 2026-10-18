Масштабные акции протеста охватили различные города Франции, собрав суммарно до 500 тыс. участников. Об этом 17 октября сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на данные профсоюзного объединения «Всеобщая конфедерация труда».
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