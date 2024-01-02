Маск назвал 2024 год «еще более безумным» по сравнению с четырьмя предыдущими. Один из собеседников миллиардера в соцсетях отметил, что «нормальная жизнь — это последнее, что предложит 2024 год», учитывая президентские выборы в США в ноябре.