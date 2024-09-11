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Царьград

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Морпехи взяли в плен боевиков ВСУ во время контрнаступления в Курской области

Морпехи взяли в плен боевиков ВСУ во время контрнаступления в Курской области

У попавших в плен штурмовиков ВСУ не было припасов и боекомплектов.Русские морские пехотинцы перешли в контрнаступление в Курской области и взяли в плен группу украинских штурмовиков, которые отступали из окружения.

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