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Чернышенко показали «ядерное Lego» на первой в мире АЭС

Чернышенко в Обнинске показали "ядерное Lego" для моделирования АЭС будущего Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко посетил предприятие госкорпорации «Росатом» — Физико-энергетический институт имени Лейпунского (ФЭИ) в Обнинске Калужской области.

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