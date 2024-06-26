Чернышенко показали «ядерное Lego» на первой в мире АЭС

Чернышенко в Обнинске показали "ядерное Lego" для моделирования АЭС будущего Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко посетил предприятие госкорпорации «Росатом» — Физико-энергетический институт имени Лейпунского (ФЭИ) в Обнинске Калужской области.
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