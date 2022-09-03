Собянин призвал москвичей проголосовать 9-11 сентября на выборах муниципальных депутатов

В подсчете голосов будут участвовать 125 комиссий На официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация о том, что партия «Единая Россия» идет на выборы депутатов в советы муниципальных образований большой командой кандидатов.
В подсчете голосов будут участвовать 125 комиссий На официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация о том, что партия «Единая Россия» идет на выборы депутатов в советы муниципальных образований большой командой кандидатов.
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