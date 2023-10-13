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Мое ЛИАНОЗОВО

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Прошла экскурсия у пожарных

Экскурсии школьников в пожарные части стали традицией. Встречаясь с огнеборцами, дети имеют возможность не только посмотреть пожарную технику и их быт, но и получить навыки безопасного поведения, из первых уст узнать, чем опасен огонь и о правилах безопасного обращения с ним.

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