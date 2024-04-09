Во Власихе обрушилась дорога и пострадал пешеходный мост

Поврежденные места перегородили В барнаульском селе Власиха 8 апреля из-за подмыва грунта обрушилась грунтовая дорога перед мостовой переправой между улицами Шаховской и Сибирской, а также пострадала металлическая конструкция пешеходного моста на Сибирской, 38.
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