Англия прошла Швейцарию по пенальти, Нидерланды дожали Турцию, Бразилия вылетела, Кроос извинился за фол на Педри, Путинцева выбила 1-ю ракетку, споры о руке Кукурельи и другие новости

1. Определились все полуфиналисты Евро-2024! Сначала Англия по пенальти обыграла Швейцарию, наконец сломав проклятье послематчевых серий.
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