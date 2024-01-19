Йемен с дерзостью заявил, что их устраивает прямая конфронтация с США и пригрозил «жестокой» расплатой

Осведомлён не хуже вашего,бункера и гостиницы с наёмниками это территория украдинии,главные то именно за поребриком ,оружие поставляют ,ракеты направляют .Их достать необходимо .А в основном вы правы,я спасатель однако ,именно по лесам и рекам ,людей из жоп вытаскиваю ,а вы? )))

ДП

Дмитрий Пузанов

А я металлург. И считаю, что нам ни к чему самим выносить военные действия за пределы территории украдинии (хорошее слово!). У нас сейчас много помощников появилось: йеменские хуситы, ХАМАС, иранцы тут на днях по штатовской базе ударили. КНДР и Китай опять же штатовским союзникам угрозы создают. Пусть гегемон по всему миру свои ресурсы растаскивает.