Последние события на Ближнем Востоке можно рассматривать как некую попытку США и Великобритании вновь доказать миру, что они по-прежнему «стронг».
Йемен с дерзостью заявил, что их устраивает прямая конфронтация с США и пригрозил «жестокой» расплатой
Комментарии
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Валерий Авгур
Осведомлён не хуже вашего,бункера и гостиницы с наёмниками это территория украдинии,главные то именно за поребриком ,оружие поставляют ,ракеты направляют .Их достать необходимо .А в основном вы правы,я спасатель однако ,именно по лесам и рекам ,людей из жоп вытаскиваю ,а вы? )))
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12 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
А я металлург. И считаю, что нам ни к чему самим выносить военные действия за пределы территории украдинии (хорошее слово!). У нас сейчас много помощников появилось: йеменские хуситы, ХАМАС, иранцы тут на днях по штатовской базе ударили. КНДР и Китай опять же штатовским союзникам угрозы создают. Пусть гегемон по всему миру свои ресурсы растаскивает.
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11 час.
Людмила Лиханова
Ну прям точно по методичке: чуть-чуть правды, остальное - провокация.
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11 час.
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