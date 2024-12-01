Тулякам расскажут о боевом пути «Нормандии-Неман»

В преддверии 83-й годовщины освобождения Ясной Поляны от фашистской оккупации в Тулу приехал исследователь истории полка «Нормандия-Неман», представитель в России ассоциации «Территория НН» Оливие Бурлотт.
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