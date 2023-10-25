Археологи обнаружили древнейшую органическую краску, возраст которой составляет 15 тысяч лет

Исследователи, осматривая коллекцию древних бус из ракушек и прочих предметов, выставленную в Археологическом музее Рокфеллера в Иерусалиме, обратили внимание на бусы из раковин моллюсков, которые были окрашены в похожий на кровь ярко-красный цвет.