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Банк «Тинькофф» запустил платёжный сервис Tinkoff Pay, похожий на Apple Pay и Google Pay. Платежи в розничных магазинах добавят чуть позже

Банк «Тинькофф» запустил платёжный сервис Tinkoff Pay, похожий на Apple Pay и Google Pay. Платежи в розничных магазинах добавят чуть позже

Банк «Тинькофф» запустил платёжный сервис Tinkoff Pay, при помощи которого можно расплатиться в онлайн-магазинах со смартфона или компьютера.

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