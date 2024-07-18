Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Andrej Popp
    Вот это да ! Запад теперь завоет: Петров и Баширов ............. ПОДВОДНЫЙ СПЕЦНАЗ !!! А как-же без них ? В Европе и ...Норвегию наказали...
  • Надежда
    Отлично, полковник!)👍Норвегию наказали...
  • Владислав Петряев
    Генералы армии РФ!!! Владислав ПетряевНорвегию наказали...

«А сеять ложные надежды — это и вовсе экспертное вредительство»

«А сеять ложные надежды — это и вовсе экспертное вредительство»

Небольшой отрезвляющий текст заместителя председателя Московской городской Думы, главного редактора Объединённой редакции ЭСМИ, директора Дирекции производства Государственной радиовещательной компании "Радио России", заместителя директора Дирекции информационных программ "Вести" Андрея Медведева.

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