Момент крушения самолета в Непале попал на видео

Видео, на котором запечатлен момент крушения самолета в Непале, опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как самолет авиакомпании Yeti Airlines стремительно спускается к земле и резко накреняется, находясь уже на совсем небольшой высоте.
Видео, на котором запечатлен момент крушения самолета в Непале, опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как самолет авиакомпании Yeti Airlines стремительно спускается к земле и резко накреняется, находясь уже на совсем небольшой высоте.
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