Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кац заявил о «новой политике» в отношении Сирии и ударах по Дамаску

Кац заявил о «новой политике» в отношении Сирии и ударах по Дамаску

Израильские военно-воздушные силы атаковали южную часть Сирии. Согласно заявлению министра обороны Исраэля Каца, такова новая политика Израиля, которую власти определили, чтобы «Сирия не стала южным Ливаном».

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