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Business Daily

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Мальдивский курорт Kuda Villingili третий год подряд получает награду Wine Spectator

Мальдивский курорт Kuda Villingili третий год подряд получает награду Wine Spectator

Ресторан японо-перуанской кухни Mar-Umi, гастрономическая жемчужина Kuda Villingili, был отмечен премией Wine Spectator Award of Excellence 2026.

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