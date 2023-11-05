В Гамбурге сообщили о переговорах с вооруженным мужчиной в аэропорту

Полиция Гамбурга продолжает проведение переговоров с вооруженным мужчиной, которому удалось проникнуть на машине на территорию городского аэропорта, сообщается 5 ноября в соцсетях правоохранительных органов.
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